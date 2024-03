Ac Milan Fc Internazionale, Padovan spiega, la dichiarazione: «Il derby di lunedì non sposta nulla per il campionato ma loro sono penalizzati» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Pubblicità

Milan-Internazionale FC, Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha commentato lo spostamento al lunedì 22 aprile del derby

Ospite a TMW Radio, Giancarlo Padovan ha parlato così dello spostamento del derby tra Milan e Internazionale FC a lunedì 22 aprile:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PAROLE – «Non sposta molto. Certo, non vanno mai queste decisioni nella direzione dei tifosi. Ne dobbiamo prendere atto, le televisioni versano denaro nelle casse della Lega che redistribuisce i soldi alle società. E le società fanno quello che gli dice la Lega, che a sua volta fa quello che dicono le televisioni. Certo, chi va allo stadio è penalizzato».

Pubblicità

L’articolo Milan Internazionale FC, Padovan spiega: «Il derby di lunedì non sposta nulla per il campionato ma loro sono penalizzati» ha come fonte da Internazionale FC News 24.