Andrea Butti, responsabile del calendario della Serie A, ha parlato del prossimo derby tra Milan e Internazionale FC, che dovrebbe giocarsi di lunedì

Internazionale FCvenuto a QSVS, Andrea Butti, responsabile del calendario per la Lega Serie A parla così della possibilità che il derby tra Milan e Internazionale FC venga spostato a lunedì 22 aprile, motivando le esigenze calcistiche e televisive.

CALENDARIO SERIE A – «Il prodotto calcio è un prodotto per tutti, che genera un indotto monstre, particolarmente grande, tutti ci guadagnano e gli interessi generano pressione. Sono arrivato in Lega cinque anni fa e ho esperienza anche all’estero, dove ho lavorato per altri club, ho lavorato anche in Serie B. Sono una persona esperta e per questo faccio questo lavoro in Lega. Strutturare il campionato ha a che fare con quattro esigenze che cozzano l’un l’altra: esigenze sportive televisive di ordine pubblico e dei tifosi e queste quattro esigenze»

MILAN INTER – «Milan-Internazionale FC è una delle migliori partite, rispetto al prodotto che vogliamo esportare. In questo Milan-Internazionale FC dovremo farlo vedere a tutto il pianeta e dovremmo trasmetterlo domenica tra le 16 e le 17 di domenica, quando la Premier trasmette la sua migliore partita. Se questa cosa se lo facessimo verremmo additati di aver fatto un favore a chi non gioca in Europa il giovedì, quindi all’Internazionale FC.

La partita principe del campionato italiano, Juve-Internazionale FC, per appeal e abitudine, ha generato più di due mln di telespettatori e Milan-Internazionale FC potrebbe fare di più se la trasmettessimo anche domenica sera. Ma abbiamo poi le esigenze sportive del Milan, il ritorno di EL del giovedì con eventuale supplementare. Il Milan ci ha chiesto di giocare di lunedì. Ed è la partita che viene trasmessa da Sky che trasmette sabato 20:45, 12:30 la domenica e il lunedì sera»

ORGANIZZAZIONE- «Ogni week end si trasmettono dieci partite. Il bando dei diritti tv prevede che le due emittenti scelgano le partite. Per fare questo lavoro serve sensibilità e gestione ma i broadcaster devono scambiarsi le partite. DAZN e Sky, a fronte del mln di euro che pagano, si sono scambiati la partita.

Cagliari-Juve viene trasmessa da Sky e Bologna-Roma da DAZN. Cagliari-Juve potrebbe essere quindi anticipata al venerdì e Sky rinuncerebbe al lunedì trasmettendo sabato sera e domenica alle 12.30. Per aiutare Roma e Milan, che giocano giovedì, le loro partite devono andare di lunedì. La Lega non ha nessun pre-concetto e non vuole fare favori nessuno in assoluto.

Mettere Roma-Bologna al lunedì pomeriggio, alle 18.30, è un sacrificio per i tifosi ma va a vantaggio della parte sportiva che la considera una partita di impatto per la lotta Champions. E c’è da tenere conto dell’ordine pubblico. Milano assorbe grande eventi anche in settimana. Il questore e il prefetto acconsentono che a Milano la partita si possa disputare anche di lunedì, a Roma non si può fare col derby»

L’articolo Milan Internazionale FC, il responsabile del calendario Serie A Butti: «Vi spiego tutto» ha come fonte da Internazionale FC News 24.