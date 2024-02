AC Milan Fc Internazionale Femminile DIRETTA: riscaldamento in corso

Il Milan femminile ospita l’Inter nella 18ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato al Puma House of Football) – Il Milan femminile affronta l’Inter al Puma House of Football. Le rossonere vogliono chiudere con una vittoria nel derby questa prima parte di campionato prima di pensare alla Coppa Italia e Poule salvezza.

Milan Inter Femminile 0-0: sintesi e moviola

Calcio d’inizio alle 17:00

Migliore in campo Milan – PAGELLE

al termine del match

Milan Inter Femminile 0-0: risultato e tabellino

Reti:

MILAN (4-3-3): Giuliani; Guagni, Piga, Mesjasz, Bergamaschi; Grimshaw, Mascarello; Dubcova; Dompig, Staskova, Marinelli. A disposizione: Babb, Cernoia, Fusetti, Asllani, Rubio, Vigliucci, Ijeh, Soffia, Arrigoni. All. Davide Corti.

INTER (4-3-3): Cetinja; Thøgersen, Alborghetti, Tomter, Robustellini; Magull, Csiszar, Milinkovic; Bugeja, Cambiaghi, Serturini. A disposizione: Piazza, Capecchi, Polli, Bonetti, Bonfantini, Fordos, Pandini, Simonetti, Jelcic. All.Rita Guarino.

Arbitro: Centi

Ammonite:

