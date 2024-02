AC Milan Fc Internazionale Femminile 2-1 DIRETTA: Giuliani decisiva su Polli

Il Milan femminile ospita l’Inter nella 18ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato al Puma House of Football) – Il Milan femminile affronta l’Inter al Puma House of Football. Le rossonere vogliono chiudere con una vittoria nel derby questa prima parte di campionato prima di pensare alla Coppa Italia e Poule salvezza.

Pubblicità

Milan Inter Femminile 2-1: sintesi e moviola

Minuto di silenzio per le vittime sul posto di lavoro, prima del calcio d’inizio

Pubblicità

Pubblicità

1′ Inizia il derby

Pubblicità

5′ Si lotta in mezzo al campo, entrambe le squadre provano fin da subito ad imporre il proprio gioco

8′ SI SBLOCCA IL DERBY – azione personale di Dompig sulla fascia, punta l’ area, cross forte e teso il mezzo, che genera una carambola strana tra Alborghetti e Cetinja che si infila in rete alla spalle del portiere neroazzurro. Milan in vantaggio

13′ Tiro Marinelli – azione di contropiede di Grimshaw, palla a Guagni che crossa, sulla respinta corta della difesa sulla quale arriva la rossonera che calcia al volo ma è imprecisa

17′ Occasione Grimshaw – contropiede guidato da Marinelli e cross che attraversa tutta l’area di rigore neroazzurra, arriva Staskova che a sua volta premia la sovrapposizione di Grimshaw. Controllo e tiro, fuori di poco.

22′ Grande ritmo del Milan femminile che sta mettendo in difficoltà l’Inter. Le rossonere attendo e difendono con ordine e ripartono in contropiede approfittando di un’Inter più volte scoperta

27′ Prova a reagire l’Inter, attenta fin qui la difesa del Milan

29′ Prima occasione per l’Inter – sugli sviluppi di calcio d’angolo stacca più in alto di tutte Cambiaghi, colpo di testa a pochi passi da Giuliani salvato in maniera provvidenziale dalla difesa

32′ Occasione Grimshaw – la scozzese si mette in proprio e punta la porta, tiro dal limite, si oppone Cetinja

33′ GOL STASKOVA – raddoppia il Milan. Sugli sviluppi di calcio d’angolo, Piga in rovesciata rimette in area una respinta corta della difesa, la respinta di Cetinja, carambola addosso all’ attaccante rossonera e si infila in rete per il 2-0 del Milan.

39′ Tiro Serturini – la neroazzurra recupera palla nei pressi dell’ area di rigore del Milan, controlla e calcia, tiro a giro fuori non di molto

44′ GOL SERTURINI – Errore in controllo palla di Guagni che lancia il contropiede della neroazzurra, che punta la porta e arrivata davanti a Giuliani, sigla il gol del 2-1 che riapre il match

45’+1′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

54′ Dopo aver riaperto le partita sul finire del primo tempo adesso l’Inter prova a trovare il gol del pareggio, Milan più difensivista in questa prima fase del secondo tempo

56′ Occasione Grimshaw – tiro cross smanacciato in malo modo da Cetinja, prova ad approfittarne la scozzese, chiusa sul più bello a pochi passi dal portiere delle neroazzurre

62′ Bruttissimo intervento di Milinkovic su Grimshaw che costa il giallo alla neroazzurra e che costringe la rossonera ad lasciare il campo anzi tempo. Entra Vigilucci

70′ Milan meno pericoloso in questa fase del match molto spezzettata anche dai tanti falli. L’Inter prova ad insistere per il gol del pari

76′ Il Milan prova a rallentare i ritmi con il possesso palla, l’Inter prova a dare il tutto per tutto per arrivare quantomeno al pareggio.

81′ Doppia occasione Inter – Polli si allunga in spaccata a pochi passi da Giuliani, provvidenziale l’intervento del portiere, sulla respinta arriva Cambiaghi che calcia al volo, salva la difesa

84′ Tiro Alborghetti – il capitano delle neroazzurre ci prova dalla lunga distanza, attenta Giuliani che blocca a terra

Migliore in campo Milan – PAGELLE

al termine del match

Milan Inter Femminile 2-1: risultato e tabellino

Reti: 8′ Aut. Alborghetti; 33’Staskova’ 44′ Serturini;

MILAN (4-3-3): Giuliani; Guagni, Piga, Mesjasz, Bergamaschi; Grimshaw (63’Vigilucci), Mascarello; Dubcova; Dompig(82′ Rubio Avila), Staskova (65’Soffia), Marinelli (81′ Ijeh). A disposizione: Babb, Cernoia, Fusetti, Asllani, Arrigoni. All. Davide Corti.

INTER (4-3-3): Cetinja; Thøgersen (77’Bonfantini), Alborghetti, Tomter (77’Bonetti), Robustellini (15’Fordos); Magull, Csiszar (88’Simonetti), Milinkovic; Bugeja (46′ Polli), Cambiaghi, Serturini. A disposizione: Piazza, Capecchi, Pandini, Jelcic. All.Rita Guarino.

Arbitro: Centi

Ammonite: 60′ Milinkovic;

The post Milan Inter Femminile 2-1 LIVE: Giuliani decisiva su Polli appeared first on Milan News 24.