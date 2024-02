AC Milan Fc Internazionale Femminile 1-0 DIRETTA: si sblocca il derby, autogol di Alborghetti

Il Milan femminile ospita l’Inter nella 18ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato al Puma House of Football) – Il Milan femminile affronta l’Inter al Puma House of Football. Le rossonere vogliono chiudere con una vittoria nel derby questa prima parte di campionato prima di pensare alla Coppa Italia e Poule salvezza.

Pubblicità

Milan Inter Femminile 1-0: sintesi e moviola

Minuto di silenzio per le vittime sul posto di lavoro, prima del calcio d’inizio

Pubblicità

Pubblicità

1′ Inizia il derby

Pubblicità

5′ Si lotta in mezzo al campo, entrambe le squadre provano fin da subito ad imporre il proprio gioco

8′ SI SBLOCCA IL DERBY – azione personale di Dompig sulla fascia, punta l’ area, cross forte e teso il mezzo, che genera una carambola strana tra Alborghetti e Cetinja che si infila in rete alla spalle del portiere neroazzurro. Milan in vantaggio

Migliore in campo Milan – PAGELLE

al termine del match

Milan Inter Femminile 1-0: risultato e tabellino

Reti: 8′ Aut. Alborghetti;

MILAN (4-3-3): Giuliani; Guagni, Piga, Mesjasz, Bergamaschi; Grimshaw, Mascarello; Dubcova; Dompig, Staskova, Marinelli. A disposizione: Babb, Cernoia, Fusetti, Asllani, Rubio, Vigliucci, Ijeh, Soffia, Arrigoni. All. Davide Corti.

INTER (4-3-3): Cetinja; Thøgersen, Alborghetti, Tomter, Robustellini; Magull, Csiszar, Milinkovic; Bugeja, Cambiaghi, Serturini. A disposizione: Piazza, Capecchi, Polli, Bonetti, Bonfantini, Fordos, Pandini, Simonetti, Jelcic. All.Rita Guarino.

Arbitro: Centi

Ammonite:

The post Milan Inter Femminile 1-0 LIVE: si sblocca il derby, autogol di Alborghetti appeared first on Milan News 24.