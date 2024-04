Ac Milan Fc Internazionale, Balotelli fa scatenare i fans SuperNerazzurri di Inzaghi, la dichiarazione: «Ecco chi vincerà» #Intervista #ULTIMORA #News

Mario Balotelli ha fatto il proprio pronostico sul derby Milan-Internazionale FC, in programma lunedì 22 aprile alle ore 20:45 Mario Balotelli, intervenuto sul canale Twitch di Controcalcio, è già proiettato al derby Milan-Internazionale FC, in programma lunedì 22 aprile. IL PRONOSTICO – «Secondo me il Milan vincerà il derby. Io ho vinto una Premier League all’ultimo secondo, […]

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Milan Internazionale FC, Balotelli fa scatenare i tifosi nerazzurri: «Ecco chi vincerà» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

Pubblicità

Pubblicità