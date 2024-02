AC Milan da scudetto nel 2024: Mister Stefano Pioli viaggia ai livelli di Fc Internazionale e Vecchia Signora Juventinantus

Milan da scudetto nel 2024: Pioli viaggia ai livelli di Inter e Juventus. Il dato sui punti guadagnati sul match

13 punti sui 15 disponibili: il Milan viaggia a ritmi altissimi in questo inizio di 2024, sui livelli di Juventus e Inter.

Nonostante questo rimangono ancora molti i gol subiti dai rossoneri: ben 7 in questo nuovo anno mentre sono state realizzate 14 reti. Dal punto di vista della classifica tutto rimane ancora vivo, anche il sogno scudetto.

The post Milan da scudetto nel 2024: Pioli viaggia ai livelli di Inter e Juventus appeared first on Milan News 24.