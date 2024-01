AC Milan, che impatto Pulisic: l’americano mette nel mirino un traguardo personale

Pulisic è stato uno dei migliori acquisti del calciomercato Milan in estate. A certificarlo sono i dati tra gol e assist

Milan Sassuolo ha certificato il grande impatto di Pulisic, che si è confermato come uno dei migliori acquisti del calciomercato rossonero in estate. L’americano ha partecipato a 10 reti in campionato tra gol e assist.

Solo nel 2019-20 in maglia Chelsea ha fatto meglio in carriera in una singola stagione. In quel caso arrivo a 13.

