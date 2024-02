Ac Milan, c’è un ex Fc Internazionale per il dopo Pioli: pronto il doppio colpo

Il Milan starebbe pensando ad un ex giocatore dell’Inter come successore di Stefano Pioli insieme ad un colpo in attacco

Ormai sembra segnato il destino di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Thiago Motta – ex calciatore dell’Inter – sarebbe in pole per sostituire il tecnico emiliano nella prossima stagione.

Con l’attuale allenatore del Bologna aumenterebbero inoltre le chance di vedere a Milanello anche Joshua Zirkzee.

