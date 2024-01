AC Milan Cagliari: rossoneri in campo con tantissimi giovani. Scelta pienamente condivisa con la società

Milan Cagliari: rossoneri in campo con tantissimi giovani. Scelta pienamente condivisa con la società per far riposare i top player

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, il Milan scenderà in campo questa sera contro il Cagliari con una formazione ricca di giovanissimi e senza i top player della rosa.

Si tratta di una scelta pienamente condivisa con la società. Non si sottovaluta assolutamente la Coppa Italia, ma è di far riposare i big come Leao, Giroud, Pulisic, Loftus-Cheek, Kjaer e Florenzi.

