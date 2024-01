AC Milan Cagliari, Mister Stefano Pioli rilancia Romero. E c’è una suggestione

Milan-Cagliari, Stefano Pioli è pronto a rilanciare Luka Romero in Coppa Italia. E a sinistra c’è una clamorosa suggestione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in vista della sfida di domani in Coppa Italia contro il Cagliari è pronto a rilanciare Luka Romero nel ruolo di trequartista.

Inoltre Stefano Pioli, tecnico del Milan, potrebbe decidere di schierare Chaka Traoré come esterno sinistro per una formazione che sarebbe praticamente rivoluzionata.

