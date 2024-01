AC Milan Cagliari, Maignan o Mirante in porta? Mister Stefano Pioli ha deciso chi gioca

Milan Cagliari, Maignan o Mirante in porta? Pioli ha deciso chi gioca stasera l’ottavo di finale di Coppa Italia

Questa sera il Milan scenderà in campo in occasione della sfida contro il Cagliari valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

La Gazzetta dello Sport ha fatto chiarezza su chi prenderà il posto in porta tra Maignan e Mirante. Dovrebbe essere ancora una volta il francese a partire dal primo minuto.

