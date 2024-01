AC Milan Cagliari Coppa Italia DIRETTA: l’avvicinamento al match di San Siro, le ULTIME sulle scelte di Mister Stefano Pioli

Il Milan ospita il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan è pronto a scendere in campo per la prima gara del 2024. A San Siro arriva il Cagliari per la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Milan Cagliari Coppa Italia 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 21

Migliore in campo Milan: a fine primo tempo

Milan Cagliari Coppa Italia 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

Milan Cagliari Coppa Italia 0-0: il pre-partita

Ore 18.30 – Dall’inizio del 2015, il Milan è la squadra che ha realizzato più gol nei tempi supplementari di una partita di Coppa Italia (9) e affronta, nel Cagliari, una compagine che ha segnato tre delle quattro reti di questa edizione proprio nei supplementari.

Ore 18.00 – Milan imbattuto nelle ultime 19 partite casalinghe contro il Cagliari, con 17 successi e 2 pareggi. Considerando tutte le competizioni, soltanto contro l’Hellas Verona i rossoneri hanno una striscia aperta d’imbattibilità interna più lunga (37 incontri).

Ore 17.30 – 9ª sfida in Coppa Italia contro il Cagliari: nei precedenti sei vittorie del Milan, un pareggio e un successo sardo. Rossoneri sempre avanti negli incroci a eliminazione diretta (1967 in gara secca, 1983 e 1992 con partite di andata e ritorno).

Ore 17.00 – Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Davide Bartesaghi doveva essere titolare questa sera a San Siro. In fascia, però, giocherà Alex Jimenez della Primavera. Il motivo? Bartesaghi non è stato bene negli ultimi giorni causa influenza: per questo motivo non era al 100% e Pioli ha preferito optare per un’altra scelta.

Ore 16.30 – Il turnover riguarda anche il ruolo di centravanti: tocca a Jovic, panchina per Giroud.

Ore 16.00 – Chance dal primo minuto anche per chi ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione, ossia Chaka Traoré e Romero.

Ore 15.30 – Si rivede anche Samu Chukwueze. Il nigeriano sarà titolare a destra: ultima partita prima di partire per la Coppa d’Africa.

Ore 15.00 – In mediana torna dal primo minuto Yacine Adli. Al suo fianco confermatissimo Reijnders in cabina di regia.

Ore 14.30 – Coppia centrale inedita formata da Theo Hernandez e Jan-Carlo Simic.

Ore 14.00 – Verso la titolarità a destra Davide Calabria, in vantaggio nel ballottaggio con Florenzi.

Ore 13.30 – In difesa la novità maggiore riguarda la titolarità di Alex Jimenez, all’esordio in Prima squadra. Il terzino della Primavera agirà sulla fascia sinistra.

Ore 13.00 – In porta si pensava potesse scendere in campo dal primo minuto Mirante. Toccherà invece a Mike Maignan.

Ore 12.30 – Stefano Pioli conferma il 4-2-3-1 per il match di stasera con il Cagliari, spazio al turnover.

The post Milan Cagliari Coppa Italia LIVE: l’avvicinamento al match di San Siro, le ULTIME sulle scelte di Pioli appeared first on Milan News 24.