AC Milan Cagliari Coppa Italia 3-0 DIRETTA: Leao va vicino al quarto gol

Il Milan ospita il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan è pronto a scendere in campo per la prima gara del 2024. A San Siro arriva il Cagliari per la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Milan Cagliari Coppa Italia 3-0 LIVE: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Cagliari.

2′ Tiro Di Pardo – Chukwueze sbaglia il passaggio andando orizzontalmente. Sbuca Makoumbou che serve in area Petagna: sponda a rimorchio per Di Pardo che, contrastato, colpisce malissimo.

4′ Parata Mirante – Intervento super del portiere del Milan! Calcio d’angolo, Petagna gira di testa nello specchio ma è bravissimo Mirante ad alzare sopra la traversa.

5′ Check del VAR – Silent check del VAR per un presunto tocco di mano di Simic in area rossonera. Nessun rigore però, la deviazione è stata di Deiola.

8′ Occasione Jovic – Palla geniale di Adli per Jovic: a tu per tu con Radunovic, da posizione defilata, il serbo schiaccia troppo il tiro e permette al portiere del Cagliari di deviare in angolo.

10′ Punizione Mancosu – Traiettoria velenosa dentro l’area di rigore ma è ben piazzato Jovic e spazza via l’area di testa.

11′ Tiro Deiola – Conclusione di lontanissimo del centrocampista del Cagliari che si perde abbondantemente sopra la traversa.

14′ Che rischio del Milan, poi salva Adli – Sbagliano i rossoneri nell’impostazione da dietro, con Adli che dà una brutta palla a Reijnders. Il Cagliari si avventura verso l’area di rigore rossonera ma salva tutto lo stesso Adli!

15′ Chukwueze cestina una chance – Ha il pallone sul sinistro al limite, sterza e va sul destro. Ha lo spazio per servire Calabria in area ma sbaglia completamente la misura del passaggio.

16′ Tiro Makoumbou – Makoumbou in verticale da Petagna, che gliela restituisce: tiro di prima intenzione del centrocampista bloccato in due tempi da Mirante.

18′ Tiro Jimenez – Respinto il calcio d’angolo del Milan, sui piedi di Jimenez: finta, destro, ribattuto ancora in corner.

19′ Tiro Traoré – Azione fotocopia di quella di una manciata di secondi fa. Il tentativo questa volta di Chaka finisce debolmente oltre la linea di fondo.

21′ Doppia occasione per il Milan – Jovic viene murato in area dalla scivolata di Hatzidiakos: subentra Theo Hernandez che controlla malissimo e viene chiuso anche lui dal difensore rossoblù.

23′ Tiro-cross Jimenez – Finta di crossare col destro, va sul sinistro e cerca compagni in area. Ma sbaglia la misura, colpendo troppo con potenza. Buona personalità in questo avvio, comunque, per l’ex Real Madrid.

26′ Theo Hernandez spazza via – Makoumbou a destra trova Di Pardo, cross basso di prima intenzione allontanato con tempismo da Theo.

28′ Gol Jovic – Lancio lungo di Theo Hernandez, buco di Hatzidiakos, Jovic controlla e in spaccata volante davanti a Radunovic porta avanti i rossoneri.

29′ Chek del VAR sul gol di Jovic – Silent check, probabilmente per un presunto tocco di mano del serbo al momento dello stop: tutto regolare, il gol è buono.

32′ Tiro Romero – Sinistro a giro dopo essere rientrato dalla destra: pallone alto sopra la traversa.

34′ Punizione Reijnders – Palombella profonda dell’olandese, scavalcato però Simic. Sparacchia via in qualche modo Makoumbou.

37′ Punizione Mancosu – Di Pardo si guadagna un buon calcio piazzato per una trattenuta ai suoi danni di Chaka Traoré. Si incarica della battuta Mancosu, e va direttamente in porta da lunghissima distanza: pallone alle stelle.

41′ Mancosu cerca Petagna – Filtrante a cercare Petagna, chiude benissimo Theo Hernandez.

43′ Doppietta Jovic – Theo Hernandez recupera palla e fa tutto il campo fino all’area di rigore del Cagliari. Giocata assurda, poi assist per Jovic che calcia in caduta: papera di Radunovic, che si lascia passare il pallone sotto il braccio. 2-0 Milan.

45′ Tiro Luvumbo – Sinistro alto dentro l’area di rigore.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

46′ Nessun cambio per Milan e Cagliari.

47′ Tiro Chaka Traoré – Traversone profondo di Calabria, ci arriva Chaka Traoré che calcia al volo ma trova una deviazione in calcio d’angolo.

48′ Tiro Jimenez – Respinta da corner sui piedi di Jimenez: lo spagnolo si coordina e calcia di prima intenzione col sinistro, sfiorando di pochissimo il palo.

50′ Gol Chaka Traoré – Il Milan cala il tris. Jimenez ancora con uno spunto a sinistra: Chukwueze svirgola ma arriva Chaka Traoré. Controllo e tiro in caduta, Radunovic ne combina un’altra delle sue e si fa passare di nuovo il pallone sotto il braccio.

54′ Il Milan addormenta la partita – I rossoneri fanno girare la palla, addormentando la partita. Ritmi più bassi, forti di tre gol di vantaggio.

58′ Ammonito Di Pardo – Trattenuta vistosissima a fermare il contropiede di Chukwueze. Primo giallo del match.

61′ Cambio Milan – Florenzi prende il posto di Calabria.

62′ Salva tutto Simic – Petagna crossa al centro per Mancosu ma viene anticipato dall’intervento in scivolata di Simic.

63′ Colpo di testa Petagna – Sbaglia l’uscita Mirante, a porta vuota Petagna manda sopra la traversa.

63′ Cambi Cagliari – Dentro Pereiro e Azzi al posto di Petagna e Jankto.

67′ Ritmi bassi in questa fase – Partita già indirizzata, il Milan non sta più premendo sull’acceleratore. Cagliari che fatica ad imbastire azioni.

69′ Ammonito Deiola – Romero se ne va, lui lo trattiene. Giallo per Deiola.

70′ Cambi Milan – Dentro Pulisic e Leao per Chaka Traoré e Romero.

72′ Cambi Cagliari – Zappa prende il posto di Di Pardo, dentro anche Sulemana per Mancosu.

74′ Tiro Leao – Sgroppata a destra del portoghese, poi destro a giro murato dalla difesa del Cagliari.

79′ Cambi Milan – Dentro Zeroli e Bartesaghi per Reijnders e Jimenez.

82′ Tiro Leao – Va vicino al gol il portoghese, disegnando un destro velenoso che esce di poco alla sinistra di Radunovic.

86′ Ancora Leao – Rafa vuole incidere, si vede. Altra conclusione, questa volta a giro, ma troppo centrale: blocca Radunovic.

Migliore in campo Milan: Jovic PAGELLE

Milan Cagliari Coppa Italia 3-0: risultato e tabellino

Reti: 28′ Jovic, 43′ Jovic, 50′ Chaka Traoré

Milan (4-2-3-1): Mirante; Calabria (61′ Florenzi), Simic, Theo Hernandez, Jimenez (79′ Bartesaghi); Adli, Reijnders (79′ Zeroli); Chukwueze, Romero (70′ Pulisic), Traoré (70′ Leao); Jovic. All. Pioli. A disp. Maignan, Nava, Kjaer, Nsiala; Loftus-Cheek; Giroud

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo (72′ Zappa), Obert, Wieteska, Hatzidiakos; Deiola, Makoumbou, Jankto (63′ Azzi); Mancosu (72′ Sulemana); Petagna (63′ Pereiro), Luvumbo. All. Ranieri. A disp. Aresti, Scuffet; Capradossi, Goldaniga, Viola; Oristanio

Arbitro: Prontera di Bologna

Ammoniti: 58′ Di Pardo, 69′ Deiola

Milan Cagliari Coppa Italia 0-0: il pre-partita

Final prep #MilanCagliari #CoppaItaliaFrecciarossa #SempreMilan

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/xx26wzd7YP — AC Milan (@acmilan) January 2, 2024

Here they are! #MilanCagliari #CoppaItaliaFrecciarossa #SempreMilan @OffWht pic.twitter.com/pGQ69Omj7G — AC Milan (@acmilan) January 2, 2024

Ore 19.54 – Cagliari in campo così

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Hatzidiakos, Wieteska, Azzi; Deiola, Makoumbou, Jankto; Mancosu; Petagna, Luvumbo

Ore 19.50 – Milan in campo così a San Siro.

Your Rossoneri side for #MilanCagliari #CoppaItaliaFrecciarossa #SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/nLRkQhSbBx — AC Milan (@acmilan) January 2, 2024

Ore 19.30 – Milan arrivato a San Siro.

Arrivato il pullman del #Milan a San Siro. Tra poco l’inizio di #MilanCagliari pic.twitter.com/0vZVNhIFOU — Milan News 24 (@Milannews24_com) January 2, 2024

All set for Cup football #MilanCagliari #CoppaItaliaFrecciarossa #SempreMilan pic.twitter.com/hPO47HxjS1 — AC Milan (@acmilan) January 2, 2024

Match Preview

Il 2024 rossonero parte dalla #CoppaItaliaFrecciarossa: leggi l’avvicinamento a #MilanCagliari#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) January 2, 2024

Ore 19.00 – Contro il Cagliari sono arrivati i primi gol in rossonero di Olivier Giroud (il 29 agosto 2021) e Ruben Loftus-Cheek, nel precedente dello scorso 27 settembre. Con un gol, l’attaccante francese diverrebbe l’unico giocatore in doppia cifra realizzativa nelle ultime 14 annate dei primi cinque campionati europei (considerando tutte le competizioni).

Ore 18.30 – Dall’inizio del 2015, il Milan è la squadra che ha realizzato più gol nei tempi supplementari di una partita di Coppa Italia (9) e affronta, nel Cagliari, una compagine che ha segnato tre delle quattro reti di questa edizione proprio nei supplementari.

Ore 18.00 – Milan imbattuto nelle ultime 19 partite casalinghe contro il Cagliari, con 17 successi e 2 pareggi. Considerando tutte le competizioni, soltanto contro l’Hellas Verona i rossoneri hanno una striscia aperta d’imbattibilità interna più lunga (37 incontri).

Ore 17.30 – 9ª sfida in Coppa Italia contro il Cagliari: nei precedenti sei vittorie del Milan, un pareggio e un successo sardo. Rossoneri sempre avanti negli incroci a eliminazione diretta (1967 in gara secca, 1983 e 1992 con partite di andata e ritorno).

Ore 17.00 – Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Davide Bartesaghi doveva essere titolare questa sera a San Siro. In fascia, però, giocherà Alex Jimenez della Primavera. Il motivo? Bartesaghi non è stato bene negli ultimi giorni causa influenza: per questo motivo non era al 100% e Pioli ha preferito optare per un’altra scelta.

Ore 16.30 – Il turnover riguarda anche il ruolo di centravanti: tocca a Jovic, panchina per Giroud.

Ore 16.00 – Chance dal primo minuto anche per chi ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione, ossia Chaka Traoré e Romero.

Ore 15.30 – Si rivede anche Samu Chukwueze. Il nigeriano sarà titolare a destra: ultima partita prima di partire per la Coppa d’Africa.

Ore 15.00 – In mediana torna dal primo minuto Yacine Adli. Al suo fianco confermatissimo Reijnders in cabina di regia.

Ore 14.30 – Coppia centrale inedita formata da Theo Hernandez e Jan-Carlo Simic.

Ore 14.00 – Verso la titolarità a destra Davide Calabria, in vantaggio nel ballottaggio con Florenzi.

Ore 13.30 – In difesa la novità maggiore riguarda la titolarità di Alex Jimenez, all’esordio in Prima squadra. Il terzino della Primavera agirà sulla fascia sinistra.

Ore 13.00 – In porta si pensava potesse scendere in campo dal primo minuto Mirante. Toccherà invece a Mike Maignan.

Ore 12.30 – Stefano Pioli conferma il 4-2-3-1 per il match di stasera con il Cagliari, spazio al turnover.

Our #CoppaItaliaFrecciarossa campaign begins #SempreMilan

Brought to you by 𝐰𝐞𝐟𝐨𝐱 pic.twitter.com/zIalr0kQnT — AC Milan (@acmilan) January 2, 2024 Pubblicità

The post Milan Cagliari Coppa Italia 3-0 LIVE: Leao va vicino al quarto gol appeared first on Milan News 24.