AC Milan Bologna, i quotidiani lo bocciano: «Sottovaluta tutto e tutti». 4,5 in pagella

Milan Bologna, i giornali lo bocciano: «Sottovaluta tutto e tutti». 4,5 in pagella per il giocatore rossonero

Tra i protagonisti in negativo del pareggio maturato ieri sera a San Siro tra Milan e Bologna c’è anche Theo Hernandez. Il francese ha sbagliato un rigore e offerto in generale una prestazione non all’altezza.

Sottovaluta tutto e tutti: le discese di Fabbian, quelle di Zirkzee e di Orsolini che valgono i due gol emiliani e… il secondo rigore milanista – scrive la Gazzetta dello Sport. Voto inevitabilmente negativo: 4,5 in pagella.

