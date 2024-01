AC Milan Bologna DIRETTA: squadre arrivate a San Siro, le scelte dei due allenatori

Il Milan affronta il Bologna nella 22ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan vuole centrare la quinta vittoria consecutiva in campionato, per farlo dovrà superare l’ostico Bologna a San Siro.

Milan Bologna 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 20.45

Milan Bologna 0-0: risultato e tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli. A disp. Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Jimenez, Terracciano, Musah, Zeroli, Romero, Chaka Traoré, Okafor, Jovic

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Kristiansen, Beukema, Calafiori, De Silvestri; Freuler, Aebischer; Urbanski, Fabbian, Ferguson; Zirkzee. All. Thiago Motta. A disp. Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, Orsolini, Karlsson, Corazza, Lykogiannis, Lucumì, Saelemaekers.

Arbitro: Massa di Imperia

Milan Bologna: il pre-partita

Ore 19.28 – Le formazioni ufficiali di Milan Bologna.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Kristiansen, Beukema, Calafiori, De Silvestri; Freuler, Aebischer; Urbanski, Fabbian, Ferguson; Zirkzee. All. Thiago Motta

Ore 19.15 – Milan arrivato a San Siro.

Ore 19.00 – Sarà Davide Massa di Imperia a dirigere la sfida di San Siro. 196 partite in Serie A finora per il fischietto ligure, che ha 20 precedenti con i rossoneri, l’ultimo in ordine cronologico il 2-0 sulla Lazio del 30 settembre 2023. Sarà per lui la quarta volta con Milan e Bologna: 0-1 per gli emiliani il 6 gennaio 2016, 5-1 per i rossoneri il 18 luglio 2020 e 1-1 al Dall’Ara lo scorso 15 aprile. Gli assistenti di linea saranno Palermo e Yoshikawa, quarto ufficiale Marcenaro, al VAR Guida e Irrati.

Ore 18.30 – Il Milan è la squadra che ha segnato più gol con giocatori subentrati nel campionato in corso (nove), l’ultima stagione in cui i rossoneri hanno realizzato più reti in questo modo in Serie A risale al 2019/20 (10).

Ore 18.00 – Il Milan ha vinto tutte le prime tre gare del 2024 in campionato, segnando tre gol in ciascuna di queste: negli ultimi 30 anni solo una volta i rossoneri hanno vinto tutte le prime quattro partite di un singolo anno solare in Serie A (nel 2004). In più, mai nella loro storia in Serie A i rossoneri hanno segnato almeno tre reti in tutte le prime quattro partite di un singolo anno solare.

Ore 17.30 – Il Milan non ha subito gol nelle ultime tre sfide casalinghe contro il Bologna in Serie A – l’ultima rete rossoblù sul campo dei rossoneri è stata di Tomiyasu nel 5-1 del 18 luglio 2020 – e potrebbe ottenere quattro clean sheet in casa di fila contro i felsinei nel torneo per la prima volta dal periodo 1989-1999 (sei in quel caso).

Ore 17.00 – Il Milan è imbattuto da 16 gare di fila contro il Bologna in Serie A (13V, 3N), tra le squadre di questo campionato quella rossoblù è la formazione contro cui il Diavolo vanta la più lunga serie aperta di partite senza alcuna sconfitta nel torneo.

Ore 16.30 – Milan Bologna sarà visibile su Sky e DAZN e la telecronaca verrà affidata, nel primo caso, alla coppia Compagnoni-Marchegiani e nel secondo caso alla coppia Mastroianni-Giaccherini.

Ore 16.00 – Il Milan deve fare attenzione anche alla situazione diffidati. I calciatori a rischio squalifica, per il prossimo turno di campionato contro il Frosinone, sono due e sono entrambi centrocampisti: Tijjani Reijnders e Yunus Musah. I due rossoneri dovranno evitare di ricevere cartellini nel match di stasera al Meazza, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A.

Ore 15.30 – Ecco la TOP 5 dei gol segnati in Milan Bologna.

Ore 15.00 – Per quanto riguarda l’attacco, sarà completato da Giroud prima punta.

Ore 14.30 – A sinistra ecco Leao, a destra Pulisic.

Ore 14.00 – C’è Loftus-Cheek nel ruolo di trequartista. Confermata la posizione dell’inglese.

Ore 13.30 – In cabina di regia, al fianco di Reijnders, dovrebbe vedersi nuovamente Yacine Adli, in vantaggio nel ballottaggio con Musah.

Ore 13.00 – Pioli si affida a Calabria e Theo Hernandez sulle fasce difensive.

Ore 12.30 – Davanti a Maignan confermata la coppia Kjaer-Gabbia.

Ore 12.00 – Pioli verso la conferma del 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite.

