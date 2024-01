AC Milan Bologna DIRETTA: l’avvicinamento al match di San Siro, le ULTIME sulle scelte di Mister Stefano Pioli

Il Milan vuole centrare la quinta vittoria consecutiva in campionato, per farlo dovrà superare l’ostico Bologna a San Siro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Aggiornamenti a partire dalle 20.45

Al termine del match

In attesa delle formazioni ufficiali

Ore 16.30 – Milan Bologna sarà visibile su Sky e DAZN e la telecronaca verrà affidata, nel primo caso, alla coppia Compagnoni-Marchegiani e nel secondo caso alla coppia Mastroianni-Giaccherini.

Ore 16.00 – Il Milan deve fare attenzione anche alla situazione diffidati. I calciatori a rischio squalifica, per il prossimo turno di campionato contro il Frosinone, sono due e sono entrambi centrocampisti: Tijjani Reijnders e Yunus Musah. I due rossoneri dovranno evitare di ricevere cartellini nel match di stasera al Meazza, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A.

Ore 15.30 – Ecco la TOP 5 dei gol segnati in Milan Bologna.

Ore 15.00 – Per quanto riguarda l’attacco, sarà completato da Giroud prima punta.

Ore 14.30 – A sinistra ecco Leao, a destra Pulisic.

Ore 14.00 – C’è Loftus-Cheek nel ruolo di trequartista. Confermata la posizione dell’inglese.

Ore 13.30 – In cabina di regia, al fianco di Reijnders, dovrebbe vedersi nuovamente Yacine Adli, in vantaggio nel ballottaggio con Musah.

Ore 13.00 – Pioli si affida a Calabria e Theo Hernandez sulle fasce difensive.

Ore 12.30 – Davanti a Maignan confermata la coppia Kjaer-Gabbia.

Ore 12.00 – Pioli verso la conferma del 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite.

It’s matchday! Get your game face on, Rossoneri #MilanBologna #SempreMilan

Brought to you by 𝘄𝗲𝗳𝗼𝘅 pic.twitter.com/V1O8G2nVQU

— AC Milan (@acmilan) January 27, 2024