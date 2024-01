AC Milan Bologna 1-1 DIRETTA: Zirkzee si divora la doppietta, che rischio dei rossoneri

Il Milan affronta il Bologna nella 22ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan vuole centrare la quinta vittoria consecutiva in campionato, per farlo dovrà superare l’ostico Bologna a San Siro.

Milan Bologna 1-1 LIVE: sintesi e moviola

Minuto di silenzio in ricordo di Gigi Riva

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Bologna.

2′ Ammonito Calafiori – Giroud illumina col tacco servendo Pulisic. Inserimento dell’americano, steso da Calafiori: primo giallo dopo due giri d’orologio.

3′ Punizione Adli – Traiettoria bassa dell’ex Bordeaux, fa buona guardia in area di rigore Zirkzee e allontana.Geniale l’assist di Zirkzee che ha trovato dentro l’area capitan Ferguson che per fortuna del Milan non è riuscito a stoppare il pallone.

4′ Tiro Leao – Primo squillo del portoghese. Si accentra dalla sinistra, cerca il destro a giro ma trova il muro del Bologna.

6′ Occasione Ferguson – Zirkzee inventa per Ferguson, che aggancia malissimo in area. Si salvano i rossoneri.

8′ Prima Urbanski, poi Theo Hernandez – Urbanski al cross per Fabbian ma è troppo lungo. Raccoglie Maignan che fa subito correre Theo Hernandez. Si fa tutto il campo il francese, poi calcia di mancino ma termina largo.

10′ Tiro Zirkzee – Tanto spazio per l’attaccante. Sinistro rasoterra, troppo debole: para centralmente Maignan.

11′ Leao sbaglia il cross – Aveva cercato Giroud con un traversone dalla sinistra. Buona l’intenzione, meno la realizzazione: traiettoria irraggiungibile per il compagno in area.

14′ Ritmi più bassi in questa fase – Dopo alcuni minuti ad altissima intensità, la partita vive ora un momento di calma piatta. Tanto possesso palla, pochissime azioni pericolose.

16′ Partita interrotta per stringersi accanto a Mike Maignan e denunciare ogni episodio di razzismo dopo quanto subito dal portiere in Udinese Milan. Torce degli smartphone accese, tanti applausi dal pubblico di San Siro, una cornice da brividi per il portiere rossonero.

17′ Punizione Adli, si salva il Bologna – Ancora Adli velenoso da calcio piazzato. Questa volta da posizione defilata, ma si salva la difesa del Bologna.

19′ Doppia occasione Milan con Leao e Calabria – Giroud di tacco apre l’autostrada per Loftus-Cheek. Si va da Leao, il cui tiro viene respinto coi pugni da Skorupski. Raccoglie Calabria, ci prova anche lui ma va vicinissimo al gol.

21′ Tiro Reijnders – Calabria al cross per Loftus-Cheek, anticipato. Reijnders controlla di petto e calcia dal limite, spedendo di poco sul fondo.

22′ Ammonito Leao – Trattenuta vistosa ai danni di De Silvestri, giallo per il portoghese.

23′ Giroud sbaglia in area – Colpo di tacco in area di rigore del francese ma non c’era nessun compagno pronto a raccogliere.

24′ Occasione Fabbian – Lancio lungo per Fabbian, Theo Hernandez protegge l’uscita di Maignan ma si addormenta e si lascia scavalcare dall’ex Inter. Tentativo di pallonetto, sbroglia Gabbia il pericolo.

25′ Tiro Zirkzee – Calcio d’angolo, Kjaer si perde Zirkzee ma l’olandese spara altissimo dentro l’area.

28′ Pulisic al cross – Calabria premia l’inserimento di Pulisic, che cerca Giroud ma sbaglia la misura del traversone. Troppo corto, allontana la difesa del Bologna.

29′ Gol Zirkzee – Lancio lungo di Beukema per Zirkzee, che ha un altro passo rispetto a Gabbia. Serve Fabbian, murato due volte davanti a Maignan. Poi Urbanski serve Aebischer, tacco per Zirkzee freddissimo per l’1-0.

32′ Colpo di testa Kjaer – Occasione colossale per pareggiare. Sulla testa di Kjaer, che a tu per tu con Skorupski manda clamorosamente alto.

34′ Giroud per Theo Hernandez -Sponda di testa di Olivier per Theo, che se la sposta sul mancino ma non riesce ad arrivare al tiro. C’era comunque fuorigioco del numero 9.

36′ Ammonito Calabria – Giallo per il capitano dopo un’entrataccia in scivolata su Urbanski.

37′ Occasione Urbanski – Zirkzee per Urbanski, che prova di prima intenzione in area ma liscia il pallone.

38′ Occasione Pulisic – Loftus-Cheek imbuca per Pulisic alle spalle di Kristiansen. Pallonetto dell’americano che si spegne sopra la traversa.

39′ Rigore per il Milan – Gioco pericoloso in area di Ferguson, che alza troppo la gamba su Kjaer. Rigore per i rossoneri.

41′ Espulso Thiago Motta – Proteste di Thiago Motta per il rigore che è stato confermato. Nessun controllo di Massa al VAR.

42′ Rigore sbagliato Giroud – Skorupski intuisce e blocca il pallone.

43′ Ammonito Adli – Frana addosso ad Aebischer. Gomito largo, ammonito Adli.

45′ Gol Loftus-Cheek – Triangolazione Pulisic-Calabria, cross del capitano per l’inserimento di Loftus-Cheek che davanti a Skorupski firma il pareggio.

3 minuti di recupero

45’+2′ Ammonito Loftus-Cheek – In ritardo su Beukema, giallo per l’inglese.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

46′ Nessun cambio per Milan e Bologna.

46′ Giroud subito a terra – Problema al piede destro per il francese, entra in campo lo staff medico del Milan.

48′ Occasione Zirkzee – Qui se l’è divorata l’ex Bayern Monaco. Controllo in area, dribbling su Kjaer e poi a tu per tu con Maignan calcia potente ma clamorosamente alto.

50′ Tiro Leao – Botta potente dal limite, ma manca precisione. Conclusione alle stelle.

51′ Tiro Kristiansen – Azione corale del Bologna, che va poi a sinistra da Kristiansen. Mancino velenoso che sorvola l’incrocio dei pali.

Migliore in campo Milan: Loftus-Cheek PAGELLE

Milan Bologna 1-1: risultato e tabellino

Reti: 29′ Zirkzee, 45′ Loftus-Cheek

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli. A disp. Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Jimenez, Terracciano, Musah, Zeroli, Romero, Chaka Traoré, Okafor, Jovic

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Kristiansen, Beukema, Calafiori, De Silvestri; Freuler, Aebischer; Urbanski, Fabbian, Ferguson; Zirkzee. All. Thiago Motta. A disp. Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, Orsolini, Karlsson, Corazza, Lykogiannis, Lucumì, Saelemaekers.

Arbitro: Massa di Imperia

Ammoniti: 2′ Calafiori, 22′ Leao, 36′ Calabria, 43′ Adli, 45’+2′ Loftus-Cheek

Espulso: 41′ Thiago Motta (dalla panchina, rosso diretto)

Milan Bologna: il pre-partita

Ore 20.06 – Riscaldamento in corso.

Ore 19.28 – Le formazioni ufficiali di Milan Bologna.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Kristiansen, Beukema, Calafiori, De Silvestri; Freuler, Aebischer; Urbanski, Fabbian, Ferguson; Zirkzee. All. Thiago Motta

Ore 19.15 – Milan arrivato a San Siro.

Ore 19.00 – Sarà Davide Massa di Imperia a dirigere la sfida di San Siro. 196 partite in Serie A finora per il fischietto ligure, che ha 20 precedenti con i rossoneri, l’ultimo in ordine cronologico il 2-0 sulla Lazio del 30 settembre 2023. Sarà per lui la quarta volta con Milan e Bologna: 0-1 per gli emiliani il 6 gennaio 2016, 5-1 per i rossoneri il 18 luglio 2020 e 1-1 al Dall’Ara lo scorso 15 aprile. Gli assistenti di linea saranno Palermo e Yoshikawa, quarto ufficiale Marcenaro, al VAR Guida e Irrati.

Ore 18.30 – Il Milan è la squadra che ha segnato più gol con giocatori subentrati nel campionato in corso (nove), l’ultima stagione in cui i rossoneri hanno realizzato più reti in questo modo in Serie A risale al 2019/20 (10).

Ore 18.00 – Il Milan ha vinto tutte le prime tre gare del 2024 in campionato, segnando tre gol in ciascuna di queste: negli ultimi 30 anni solo una volta i rossoneri hanno vinto tutte le prime quattro partite di un singolo anno solare in Serie A (nel 2004). In più, mai nella loro storia in Serie A i rossoneri hanno segnato almeno tre reti in tutte le prime quattro partite di un singolo anno solare.

Ore 17.30 – Il Milan non ha subito gol nelle ultime tre sfide casalinghe contro il Bologna in Serie A – l’ultima rete rossoblù sul campo dei rossoneri è stata di Tomiyasu nel 5-1 del 18 luglio 2020 – e potrebbe ottenere quattro clean sheet in casa di fila contro i felsinei nel torneo per la prima volta dal periodo 1989-1999 (sei in quel caso).

Ore 17.00 – Il Milan è imbattuto da 16 gare di fila contro il Bologna in Serie A (13V, 3N), tra le squadre di questo campionato quella rossoblù è la formazione contro cui il Diavolo vanta la più lunga serie aperta di partite senza alcuna sconfitta nel torneo.

Ore 16.30 – Milan Bologna sarà visibile su Sky e DAZN e la telecronaca verrà affidata, nel primo caso, alla coppia Compagnoni-Marchegiani e nel secondo caso alla coppia Mastroianni-Giaccherini.

Ore 16.00 – Il Milan deve fare attenzione anche alla situazione diffidati. I calciatori a rischio squalifica, per il prossimo turno di campionato contro il Frosinone, sono due e sono entrambi centrocampisti: Tijjani Reijnders e Yunus Musah. I due rossoneri dovranno evitare di ricevere cartellini nel match di stasera al Meazza, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A.

Ore 15.30 – Ecco la TOP 5 dei gol segnati in Milan Bologna.

Ore 15.00 – Per quanto riguarda l’attacco, sarà completato da Giroud prima punta.

Ore 14.30 – A sinistra ecco Leao, a destra Pulisic.

Ore 14.00 – C’è Loftus-Cheek nel ruolo di trequartista. Confermata la posizione dell’inglese.

Ore 13.30 – In cabina di regia, al fianco di Reijnders, dovrebbe vedersi nuovamente Yacine Adli, in vantaggio nel ballottaggio con Musah.

Ore 13.00 – Pioli si affida a Calabria e Theo Hernandez sulle fasce difensive.

Ore 12.30 – Davanti a Maignan confermata la coppia Kjaer-Gabbia.

Ore 12.00 – Pioli verso la conferma del 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite.

