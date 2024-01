AC Milan Atalanta, RETROSCENA a fine partita: Di Bello ha espulso un giocatore del AC Milan!

Milan-Atalanta, spunta il retroscena a fine partita: l’arbitro Di Bello ha espulso Antonio Mirante per proteste. La ricostruzione

Spunta un importante retroscena sul finale della gara di ieri sera tra Milan e Atalanta in Coppa Italia, sfida che ha sancito l’eliminazione dei rossoneri è il passaggio alle semifinali della squadra di Gasperini.

Di Bello ha infatti espulso per protesto Antonio Mirante: il terzo portiere rossonero recriminava per il rigore non concesso a fine partita per il braccio di Holm sul colpo di testa di Simic. La dinamica lascia molti dubbi.

