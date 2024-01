AC Milan Atalanta, novità nel tridente in Coppa Italia: a cosa pensa Mister Stefano Pioli

Milan Atalanta, novità nel tridente in vista della sfida di Coppa Italia in programma questa sera: a cosa pensa Pioli

Questa sera il Milan scenderà sul terreno di gioco di San Siro per affrontare l’Atalanta nella gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia: in palio c’è un posto tra le migliori quattro del torneo.

Come riportato da Sky Sport, dovrebbero esserci novità nel tridente: altra chance in attacco per Jovic, che sarà affiancato da Pulisic e Leao sulle due corsie esterne.

