AC Milan Atalanta, il migliore è Theo Hernandez: «Dietro soffre poco, entra in casa senza citofonare»

Milan-Atalanta, per le pagelle dei quotidiani il migliore dei rossoneri è Theo Hernandez: altra ottima prova di difensore centrale

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola indica in Theo Hernandez il migliore in campo del Milan nella gara di ieri sera in Coppa Italia contro l’Atalanta:

«Il bello è che, da centrale, entra in casa senza citofonare: non lo aspettano, si inserisce e crea l’1-0. Dietro soffre poco, con la palla sa cosa fare e nel finale è uno dei più pericolosi: tiro alto».

