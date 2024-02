AC Milan Atalanta, Gasperini ne recupera due in vista del match coi rossoneri? Le NEWS

Milan-Atalanta, Gasperini ne recupera due in vista della sfida del prossimo 25 febbraio coi rossoneri? Le ultime

Il Milan sfiderà l’Atalanta in campionato il prossimo 25 febbraio. Gasperini, tecnico della Dea, è alle prese con i recuperi di Palomino e Hien in vista della prossima sfida col Sassuolo ma è ovviamente concentrato anche sullo scontro diretto coi rossoneri.

Come riferito da calcionews24, l’ex Verona si è allenato parzialmente in gruppo mentre Palomino prosegue con le terapie. I prossimi giorni saranno decisivi.

