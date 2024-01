AC Milan Atalanta: Gasperini in ansia, due big a rischio per la sfida

Domani sera il Milan scenderà in campo contro l’Atalanta in Coppa Italia. In vista del match due big tengono in ansia Gasperini

Saltano il match? Mai come oggi sarà una giornata decisiva per l’Atalanta per capire se De Ketelaere e Kolasinac saranno a disposizione di Gasperini per la sfida contro il Milan.

Come riportato da Sky Sport il belga, ex della gara che convive con un affaticamento muscolare. Stessa situazione per l’esterno. Indicativa sarà la rifinitura di oggi.

