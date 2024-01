AC Milan Atalanta, De Ketelaere a rischio per la sfida di Coppa Italia. Le condizioni del belga

Milan Atalanta, De Ketelaere a rischio per la sfida di Coppa Italia. Le condizioni del belga in vista del match di San Siro

Charles De Ketelaere è a rischio per la sfida di Coppa Italia tra Milan ed Atalanta di domani sera alle ore 21:00. L’ ex della gara è alle prese con un affaticamento muscolare e a parlare delle sue condizioni è stato Gasperini in conferenza stampa:

PAROLE – «Meglio di quello che pensavamo, ma lo sapremo domattina. Se sarà convocati sarà a disposizione»

The post Milan Atalanta, De Ketelaere a rischio per la sfida di Coppa Italia. Le condizioni del belga appeared first on Milan News 24.