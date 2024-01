AC Milan Atalanta Coppa Italia DIRETTA: l’avvicinamento al match di San Siro. Le NEWS sulle scelte di Mister Stefano Pioli

Il Milan ospita l’Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan si gioca l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. In palio un posto tra le prime quattro, con i rossoneri che affrontano l’Atalanta nei quarti di finale a San Siro dopo aver eliminato il Cagliari nel turno precedente.

Milan Atalanta Coppa Italia 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 21.00

Migliore in campo Milan:

Al termine del match

Milan Atalanta Coppa Italia 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

Milan Atalanta Coppa Italia: il pre-partita

Ore 18.00 – Il Milan ha vinto le ultime quattro partite giocate in tutte le competizioni a San Siro (tre in Serie A e una in Coppa Italia); l’ultima volta in cui i rossoneri hanno infilato più successi interni consecutivi, sempre considerando tutte le competizioni, risale al periodo tra aprile e settembre 2022 (sette in quel caso, uno di questi contro i bergamaschi).

Ore 17.30 – Il Milan va a bersaglio da 12 match di fila in tutte le competizioni e non registra una serie più lunga di gare consecutive con gol all’attivo da novembre 2020-gennaio 2021 (14 nell’occasione).

Ore 17.00 – L’Atalanta non ha mai vinto nelle cinque sfide di Coppa Italia giocate sul campo del Milan: quattro sconfitte, incluse le ultime due, e un pareggio nel periodo, senza mai riuscire a tenere la porta inviolata.

Ore 16.30 – Il Milan ha superato i Quarti di finale di Coppa Italia in quattro delle ultime cinque partecipazioni a questa fase.

Ore 16.00 – In porta niente turnover: dovrebbe giocare Maignan, panchina per Sportiello e Mirante.

Ore 15.30 – Confermato Theo Hernandez al centro della difesa, con Calabria a completare il reparto.

Ore 15.00 – Possibile titolarità per Matteo Gabbia, la prima dopo il ritorno in rossonero.

Ore 14.30 – In difesa Pioli dà fiducia ancora una volta ad Alex Jimenez. Partirà lui titolare sulla fascia sinistra dopo la titolarità col Cagliari e lo spezzone di partita in campionato con l’Empoli.

Ore 14.00 – A completare il reparto due certezze di Pioli: Loftus-Cheek e Reijnders.

Ore 13.30 – A centrocampo potrebbe tornare dal primo minuto Yunus Musah che, dopo aver collezionato minuti importanti al rientro dall’infortunio, sarebbe pronto per la prima da titolare.

Ore 13.00 – In attacco spazio a Jovic nel tridente completato da Pulisic e Rafael Leao.

Ore 12.30 – Ufficiale intanto la lista dei convocati dell’Atalanta. Recuperati Adopo, De Ketelaere, Kolasinac e Toloi; assenti soltanto El Bilal Touré, Hateboer e Lookman.

Ore 12.00 – Stefano Pioli verso la conferma del 4-3-3.

