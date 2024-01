AC Milan Atalanta Coppa Italia 1-0 DIRETTA: Leao porta avanti i rossoneri

Il Milan ospita l’Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan si gioca l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. In palio un posto tra le prime quattro, con i rossoneri che affrontano l’Atalanta nei quarti di finale a San Siro dopo aver eliminato il Cagliari nel turno precedente.

Milan Atalanta Coppa Italia 0-0 LIVE: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Atalanta.

3′ Subito spunto di Jimenez – Leao in verticale per Jimenez, che sfida Holm nell’uno contro uno. Va giù il laterale dell’Atalanta ma non c’è fallo, si guadagna una buona rimessa laterale lo spagnolo.

5′ Prima fase di studio – Ritmi bassi in questa prima fase del match. Le due squadre si stanno studiando, nessuna delle due vuole scoprirsi. Tanto possesso, poche emozioni.

6′ Jimenez cerca Musah – Traversone profondo dell’ex Real Madrid per Musah, anticipato di testa dal bel ripiegamento di Ruggeri. Dal calcio d’angolo, Reijnders va troppo sul primo palo e trova la respinta della difesa.

8′ Jimenez chiuso – Leao finisce a terra ma subentra ancora Jimenez. Uno contro uno in fascia, poi viene chiuso dalla retroguardia atalantina ma inizio con personalità per Alex.

11′ Theo Hernandez non si fa sorprendere – Lancio lungo per Holm, interviene Theo Hernandez con la carambola che termina in calcio d’angolo. Dalla bandierina si accende una mischia in area rossonera ma in qualche modo la squadra di Pioli si salva.

14′ Theo Hernandez col tocco corto in area – Si sgancia in avanti il francese, lasciando il ruolo di centrale. Cerca il tocco corto in area ma c’è la deviazione in angolo.

16′ Tiro Pulisic – Reijnders con una gran giocata a sinistra trova poi Pulisic sul secondo palo. Tiro di prima intenzione troppo masticato, arriva Carnesecchi in presa sicura.

17′ Sgasa Leao, ma c’è Holm – Prima accelerazione di Rafa a sinistra, ma non si fa superare Holm che in spaccata chiude il portoghese.

19′ Tiro Musah – Pulisic fa ripartire il Milan dopo aver sottratto palla a Ruggeri. Va da Leao, che rasoterra trova Musah in area: destro centrale, Carnesecchi alza il pallone sopra la traversa.

21′ Jovic ben contenuto in area – Leao cerca il serbo al centro dell’area di rigore ma viene ben contenuto dai centrali atalantini.

23′ Musah recupera palla, poi la riperde – Era stato bravissimo Yunus a capire la traiettoria del passaggio di Ruggeri e ad intercettarlo. Ma tarda a passare la palla al limite dell’area e viene rimontato dallo stesso Ruggeri.

26′ Calabria lancia per Musah, esce Carnesecchi – Oltre i confini della propria area di rigore Carnesecchi. Sparacchia via in fallo laterale il portiere, dicendo no al lancio di Calabria per Musah.

30′ Occasione Holm – Primo squillo dell’Atalanta. Grande azione a sinistra della Dea, De Ketelaere trova Holm sul secondo palo che calcia al volo ma spedisce in curva. Chance buttata al vento dall’ex Spezia.

32′ Reijnders entra in area – Si incunea in area di rigore l’olandese, ha la possibilità di tirare ma viene ben contenuto da Ederson.

35′ Lungo il cross di Holm – Sbaglia completamente la misura del traversone Holm, mandando direttamente oltre la linea di fondo. C’erano tre compagni di squadra in area.

36′ De Roon giù in area, che occasione per l’Atalanta! Cross dalla destra, De Ketelaere non tira in porta ma fa la sponda per De Roon. Spinge Reijnders alle spalle, poi si scontrano De Roon e Gabbia. Pallone che scivola sul fondo, la Dea chiede il rigore.

38′ Espulso Gasperini – L’allenatore dell’Atalanta protesta veemente per il mancato rigore concesso. Prima viene ammonito, poi per proteste reiterate viene espulso.

39′ Cambio Milan – Non ce la fa a proseguire Gabbia dopo il contatto precedente. Al suo posto entra Kjaer.

41′ Colpo di testa Holm – Cross dalla sinistra, stacca bene Holm di testa ma non riesce ad inquadrare la porta.

42′ Cambio Atalanta – Non ce la fa neanche De Roon, sempre per il contatto precedente. In campo dentro Pasalic.

43′ Leao chiuso da Djimsiti – È bravissimo in scivolata il difensore dell’Atalanta a chiudere l’avanzata di Leao.

Migliore in campo Milan:

Al termine del match

Milan Atalanta Coppa Italia 0-0: risultato e tabellino

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia (39′ Kjaer), Theo Hernandez, Jimenez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Jovic, Leao. All. Pioli. A disp. Nava, Mirante, Adli, Giroud, Romero, Terracciano, Chaka Traoré, Simic, Zeroli, Bartesaghi

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon (42′ Pasalic), Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. All. Gasperini. A disp. Musso, Rossi, Toloi, Hien, Palomino, Muriel, Bakker, Zortea, Adopo, Zappacosta, Scamacca

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Milan Atalanta Coppa Italia: il pre-partita

Ore 19.40 – Atalanta in campo così.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. All. Gasperini.

Ore 19.35 – Milan in campo così.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Jimenez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Jovic, Leao. All. Pioli

Ore 19.30 – Ecco l’Atalanta a San Siro.

Ore 19.20 – Milan arrivato a San Siro.

Ore 18.00 – Il Milan ha vinto le ultime quattro partite giocate in tutte le competizioni a San Siro (tre in Serie A e una in Coppa Italia); l’ultima volta in cui i rossoneri hanno infilato più successi interni consecutivi, sempre considerando tutte le competizioni, risale al periodo tra aprile e settembre 2022 (sette in quel caso, uno di questi contro i bergamaschi).

Ore 17.30 – Il Milan va a bersaglio da 12 match di fila in tutte le competizioni e non registra una serie più lunga di gare consecutive con gol all’attivo da novembre 2020-gennaio 2021 (14 nell’occasione).

Ore 17.00 – L’Atalanta non ha mai vinto nelle cinque sfide di Coppa Italia giocate sul campo del Milan: quattro sconfitte, incluse le ultime due, e un pareggio nel periodo, senza mai riuscire a tenere la porta inviolata.

Ore 16.30 – Il Milan ha superato i Quarti di finale di Coppa Italia in quattro delle ultime cinque partecipazioni a questa fase.

Ore 16.00 – In porta niente turnover: dovrebbe giocare Maignan, panchina per Sportiello e Mirante.

Ore 15.30 – Confermato Theo Hernandez al centro della difesa, con Calabria a completare il reparto.

Ore 15.00 – Possibile titolarità per Matteo Gabbia, la prima dopo il ritorno in rossonero.

Ore 14.30 – In difesa Pioli dà fiducia ancora una volta ad Alex Jimenez. Partirà lui titolare sulla fascia sinistra dopo la titolarità col Cagliari e lo spezzone di partita in campionato con l’Empoli.

Ore 14.00 – A completare il reparto due certezze di Pioli: Loftus-Cheek e Reijnders.

Ore 13.30 – A centrocampo potrebbe tornare dal primo minuto Yunus Musah che, dopo aver collezionato minuti importanti al rientro dall’infortunio, sarebbe pronto per la prima da titolare.

Ore 13.00 – In attacco spazio a Jovic nel tridente completato da Pulisic e Rafael Leao.

Ore 12.30 – Ufficiale intanto la lista dei convocati dell’Atalanta. Recuperati Adopo, De Ketelaere, Kolasinac e Toloi; assenti soltanto El Bilal Touré, Hateboer e Lookman.

Ore 12.00 – Stefano Pioli verso la conferma del 4-3-3.

