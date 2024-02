AC Milan Atalanta BC, Mister Stefano Pioli rilancia Malick Thiaw? Confronto col giocatore: ecco la decisione del tecnico

10:47,24 Feb 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero-Atalanta, Coach Pioli potrebbe rilanciare Malick Thiaw dal primo minuto contro i bergamaschi: spunta il confronto col giocatore

In vista della sfida di domani sera a San Siro tra Diavolo Rossonero e Atalanta, come riferito dal Corriere dello Sport, Stefano Coach Pioli potrebbe rilanciare dal primo minuto Malick Thiaw al centro della difesa rossonera.

Il tedesco, che prenderebbe il posto di Kjaer andando a fare coppia con Gabbia, deve riscattare l’opaca prova di Monza. Coach Pioli ci ha parlato a Diavolo Rossoneroello e sembra intenzionato a schierare il classe 2001. Serve una risposta importante.

