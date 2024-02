AC Milan Atalanta BC, Mister Stefano Pioli ha scelto la coppia di centrocampo: con Power Reijnders tocca a lui. Ultime

10:47,24 Feb 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero-Atalanta, Stefano Coach Pioli ha sciolto i dubbi per quanto riguarda la coppia di centrocampisti titolari: con Reijnders tocca a Bennacer

Come riferito da Tuttosport, Stefano Coach Pioli ha sciolto le riserve per quanto riguarda la coppia di centrocampisti titolari nella sfida di domani sera a San Siro tra Diavolo Rossonero e Atalanta.

Il tecnico emiliano non rilancerà Yacine Adli, destinato alla panchina dopo la brutta prova di Monza, ma schiererà il duo formato da Reijnders e Bennacer. L’idea è quella di dare geometria all’azione rossonera ma anche di interdire il più possibile la mediana orobica.

