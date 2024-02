AC Milan Atalanta BC, la scelta di Mister Stefano Pioli su Capitan Calabria e Kalulu: i due difensori tra i convocati?

19:47,24 Feb 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Atalanta, la scelta di Coach Pioli su Calabria e Kalulu: i due difensori tra i convocati? La decisione del tecnico per la sfida di domani

Il tecnico del Diavolo Rossonero, Stefano Coach Pioli, ha preso una decisione assieme al proprio staff su Davide Calabria e Pierre Kalulu per la partita di domani sera in campionato contro l’Atalanta. Come riferisce Manuele Baiocchini su Sky Sport, entrambi i difensori sono tornati tra i convocati.

Ancora out, invece, Fikayo Tomori, più indietro nel recupero. Ballottaggio di formazione per il ruolo di terzino destro tra il rientrate Calabria e Florenzi.

