AC Milan Atalanta BC: domani sarà una giornata chiave, Mister Stefano Pioli conta su questa cosa

22:38,23 Feb 2024, Diavolo Rossoneroello.

Domenica sera il Diavolo Rossonero affronterà l’Atalanta in campionato. In tal senso, in vista del match, domani sarà una giornata decisiva

24 ore decisive. In vista del match del Diavolo Rossonero contro l’Atalanta molto importante in chiave lotta per un posto nella prossima Champions League, domani sarà una giornata fondamentale per Coach Pioli per capire chi avrà a disposizione tra i convocati:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

come riportato da Sky Sport, ci sarà il test definitivo per valutare le effettive condizioni di Kalulu, Tomori e Calabria che oggi si sono allenati in gruppo.

Pubblicità

The post Diavolo Rossonero Atalanta: domani sarà una giornata chiave, Coach Pioli conta su questa cosa appeared first on Diavolo Rossonero News 24.