AC Milan Atalanta, allarme Dea per le condizioni di Lookman: le NEWS da Zingonia

Dopo la sfida di giovedì in Europa League contro il Rennes, per il Milan sarà ora di rituffarsi sul campionato per la gara contro l’Atalanta. In casa Dea c’è preoccupazione per le condizioni di Ademola Lookman.

Il nigeriano nell’allenamento di oggi a Zingonia ha svolto esclusivamente terapie e lavoro individuale. La sua presenza per la gara di San Siro resta in forte rischio. Invece, stando a quanto riferito da CalcioNews24, si avvicina il recupero di Palomino, il quale ha svolto metà dell’allenamento odierno in gruppo.

