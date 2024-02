AC Milan ancora “scudettabile”? Tra sogno e possibilità, ecco perché Mister Stefano Pioli può crederci

Milan ancora “scudettabile”? Tra sogno e possibilità, ecco perché Pioli può crederci dopo la vittoria di Frosinone

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha proposto un interessante approfondimento sul Milan, svelando come ci siano ancora possibilità per i rossoneri di rientrare prepotentemente in corsa scudetto.

Secondo il quotidiano il Diavolo ha i mezzi per poter giocarsela fino all’ultimo: il Milan deve mantenersi a tiro fino agli ultimi 10 giorni di aprile, quando affronterà Inter e Juventus. Certamente ci sono margini per lucrare vittorie e punti.

The post Milan ancora “scudettabile”? Tra sogno e possibilità, ecco perché Pioli può crederci appeared first on Milan News 24.