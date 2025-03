Abu Dhabi: sequestrati 184 kg di hashish nascosti in pilastri di marmo

In un’importante operazione antidroga, la polizia di Abu Dhabi ha sequestrato 184 kg di hashish, smascherando un sofisticato metodo di contrabbando. Durante il blitz, due persone sono state arrestate, mentre l’indagine ha rivelato il coinvolgimento di una rete criminale con ramificazioni internazionali.

L’operazione, battezzata “Secret Hideouts”, ha portato alla luce un ingegnoso stratagemma adottato dai trafficanti: la droga era stata nascosta all’interno di pilastri di marmo, un metodo studiato per eludere i controlli e il rilevamento da parte delle forze dell’ordine.

Secondo le autorità, il gruppo criminale era coordinato da un cittadino asiatico residente fuori dagli Emirati Arabi Uniti, che si serviva di numeri di telefono internazionali per promuovere la vendita di sostanze illegali attraverso messaggi WhatsApp indesiderati.

Le autorità di Abu Dhabi hanno ribadito il loro impegno nella lotta al narcotraffico, sottolineando l’importanza della collaborazione internazionale per smantellare reti criminali sempre più sofisticate. I recenti sequestri dimostrano come i gruppi criminali stiano adottando metodi di occultamento sempre più avanzati, ma anche la capacità delle forze di sicurezza di contrastare con successo tali minacce.

L’operazione “Secret Hideouts” ha permesso di intercettare un traffico di hashish destinato a rifornire il mercato illegale. Grazie all’efficacia dell’azione di polizia, due persone sono state arrestate, mentre il presunto organizzatore internazionale è attualmente sotto indagine. Il caso evidenzia il crescente utilizzo di tecnologie digitali e canali criptati per il commercio di stupefacenti, una sfida sempre più complessa per le forze dell’ordine.

Commento personale: Il sequestro conferma quanto sia cruciale il ruolo delle nuove tecnologie nelle indagini antidroga. Il contrasto a questi traffici richiede cooperazione globale e strategie avanzate, per stare al passo con i metodi sempre più sofisticati adottati dalle organizzazioni criminali.

