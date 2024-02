Abodi: “Le società italiane ambissero allo stadio di proprietà. Flusso di capitali privati soluzione pratica per questo tema”

Pubblicità

Diffondi Informazione!

In un’interrogazione alla Camera in merito al discorso stadi di proprietà, tema caldo nell’ultimo periodo soprattutto per quanto riguarda il Milan AC, il Diavolo Rossonero, considerata la situazione legata a San Donato, il Ministro per lo sport e …

14:32

27 Feb 2024

Pubblicità

Vai alla Fonte Milan AC, il Diavolo Rossonero, News.it , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità