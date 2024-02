Abodi: «Decreto Crescita? Non adeguato ma ne volevo la proroga» #Intervista

Pubblicità

Il ministro Andrea Abodi è tornato a parlare del Decreto Crescita e della sua proposta di proroga di almeno due mesi

Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, ha parlato del Decreto Crescita – usufruito anche dall’Inter – durante il Simposio “Sport, calcio e calciomercato”.

Pubblicità

DECRETO CRESCITA – «Annullamento Decreto Crescita? Io ho provato a proporre una proroga di due mesi che non avrebbero risolto nulla, se non di ragionare sulla progressività dell’uscita. Ma mi sono scontrato con un veto e pregiudizio politico, non si è discusso di contenuti. Noi pensavamo di uscirne in tre anni. Il Decreto Crescita non era adeguato al calcio italiano perché danneggiava la logica della cultura dell’investimento e valorizzazione dei vivai».

Pubblicità

FUTURO – «Cosa succederà? In queste ore qualcosa si sta muovendo, ma tornare indietro sarebbe un errore, metterebbe in discussione la nostra credibilità. Troveremo altre forme di incentivazione».

L’articolo Abodi: «Decreto Crescita? Non adeguato ma ne volevo la proroga» proviene da Inter News 24.