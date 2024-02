Abate incontra De Zerbi: il motivo della visita del tecnico del AC Milan Primavera – NEWS

Abate incontra De Zerbi: il motivo della visita del tecnico del Milan Primavera al suo collega italiano del Brighton – FOTO

L’allenatore del Milan Primavera, Ignazio Abate, reduce dal pareggio rimediato in campionato contro il Sassuolo, ha fatto tappa in Inghilterra. Il tecnico è andato a far visita ad un collega illustre italiano.

Pubblicità

Come testimoniato da lui stesso tramite una storia su Instagram, ha incontrato Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton. Scambio di battute tra i due (e probabilmente di consigli). Intanto, il reale motivo della visita in tappa inglese per il rossonero era un aggiornamento del patentino di allenatore UEFA PRO.

Pubblicità

The post Abate incontra De Zerbi: il motivo della visita del tecnico del Milan Primavera – FOTO appeared first on Milan News 24.