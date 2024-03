Abate elogia Simic, la dichiarazione ufficiale: «Giocatore maturo, mi ha sorpreso questa cosa di lui» #Intervista #News #Ultimora

15:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Ignazio Abate ha parlato ai canali ufficiali del #club rossonero elogiando il difensore del Diavolo Rossonero Primavera, Simic

LE PAROLE – «Ha avuto un impatto di grande personalità, molto maturo, si è calato subito nella nuova realtà, ha imparato subito la lingua, la dimostrazione della serietà che ha. Si è notato fin da subito che aveva una grandissima forza. Non me lo aspettavo così tanto continuo per l’età che ha. Riesce a tenere un equilibrio mentale che per i ragazzi è determinante»

