A22, con un comunicato ufficiale, ha risposto alle recenti dichiarazioni del presidente dell’Uefa Ceferin

La A22 (Superlega ndr), società che sta cercando di organizzare un format alternativo alla Champions League, ha voluto rispondere ad alcune affermazioni fatte dal presidente UEFA Ceferin.

El Presidente de UEFA ha mencionado -y tergiversado- públicamente una carta en la que exigimos a UEFA que respete las leyes de la UE y las resoluciones judiciales, y ponga fin a sus actuaciones en curso destinadas a obstruir las actividades de A22. Dado que estamos liderando un… pic.twitter.com/tYGgVqJJpg — A22 Sports (@A22Sports) January 31, 2024

COMUNICATO – «Il presidente della UEFA ha menzionato – e travisato pubblicamente – una lettera in cui chiediamo alla UEFA di rispettare le leggi dell’UE e le decisioni giudiziarie, e di porre fine alle sue azioni in corso volte a ostacolare le attività di A22. Dato che stiamo guidando un dialogo pubblico sul futuro del calcio europeo per club, abbiamo pubblicato la lettera in questione, in cui chiediamo alla UEFA di cessare e rinunciare immediatamente ai comportamenti anticoncorrenziali che mirano ad escludere A22 dal mercato europeo delle competizioni per club».

The post A22 risponde a Ceferin: «Ha travisato nostra lettera in cui chiediamo rispetto leggi» appeared first on Juventus News 24.