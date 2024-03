A.S. Roma ##Juve #Femminile, #OFFICIAL #NEWS: data e orario del big match

19:33, 20 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

A.S. Roma Juventus Women, UFFICIALE: data e orario del big match in programma al Tre Fontane

La nota ufficiale della Juventus Women.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

COMUNICATO – «La Divisione Serie A Femminile, con la circolare n.51, ha ufficializzato data e orario delle gare in programma nella quarta giornata di andata della Poule Scudetto.

Pubblicità

Nella giornata in questione le Juventus Women affronteranno al “Tre Fontane” di A.S. Roma la formazione giallorossa.

ROMA-#Juventus F.C.NTUS WOMEN, DATA E ORARIO DELLA PARTITA

La sfida tra A.S. Roma e Juventus Women, valida per la quarta giornata della Poule Scudetto, si disputerà lunedì 15 aprile 2024 alle ore 18:00».

The post A.S. Roma Juventus Women, UFFICIALE: data e orario del big match appeared first on Juventus News 24.