Da Empoli all’Udinese, passando per l’Inter tre punti e una sola parola per la Juve: crisi. La possibilità di tenere in vita le ultime speranze scudetto è svanita e nel modo più brutto.

12:01

13 Feb 2024

