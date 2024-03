A MENTE FREDDA – #Juve così rischi di buttarti via

Pubblicità

12:00, 11 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Il vantaggio sulla A.S. Roma è di sette punti, la Juve vede ancora in modo abbastanza nitido la qualificazione in Champions League, soprattutto se verrà promossa anche la quinta in classifica. Ma occhio a non mollare la presa.

Chi vincerà la Coppa Italia? Juventus

Atalanta

Lazio

Fiorentina

Tifosissima Bianconera! Zebretta da sempre!

