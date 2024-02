A.D. Giuntoli, prima da ex al Maradona. E nuovo sgarbo a De Laurentiis in estate?

21:47, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Giuntoli si appresta a tornare per la prima volta da ex a Napoli. E in estate nuovo sgarbo al suo ex presidente?

Come ricorda La Stampa, domenica sera sarà la prima volta di Cristiano Giuntoli da ex al Maradona, dopo il tumultuoso addio della passata estate. Accoglienza che sarà sicuramente rumorosa per lui, che in estate potrebbe preparare un nuovo sgarbo a De Laurentiis.

Il dirigente della Juventus, infatti, potrebbe riprovarci nel portare Pompilio, suo storico braccio destro, in quel di Torino. Una riunione che De Laurentiis ha bloccato la passata estate, ma chissà se ci riuscirà nuovamente…

