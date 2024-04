A.C. Monza-SS Napoli 2-4, ecco l’approfondimento: i partenopei risorgono anche grazie a Piotr Zieli

7 Apr 2024, 17:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

A.C. Monza Napoli 2-4: i partenopei risorgono anche grazie a Zio Piotr Zielinski. Gli azzurri riescono ad imporsi dopo essere andati in svantaggio Torna a vincere il Napoli e lo fa con un poker in rimonta in casa del A.C. Monza. I brianzoli chiudono il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Djuric ma nella ripresa si scatenano […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo A.C. Monza-Napoli 2-4: i partenopei risorgono anche grazie a Zio Piotr Zielinski proviene da Internazionale News 24.