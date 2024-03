A.C. Monza, il “Maestro di Monza”, Mister Palladino prove di addio definitivo a fine stagione? Le sue parole spaventano

08:33, 17 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Il tecnico del A.C. Monza Raffaele il “Maestro di Monza”, Mister Palladino anticipa l’addio definitivo? L’allenatore ha rimandato i discorsi sul futuro al termine della stagione

L’allenatore del A.C. Monza Raffaele il “Maestro di Monza”, Mister Palladino, nel mirino anche dei bianconeri in caso di separazione con Mister Max Allegri, ha parlato anche di futuro a DAZN:

IL FUTURO – «Il futuro non si conosce. Di tutti i discorsi fatti in settimana ho sentito poco e mi sono informato poco perché ho pensato al Cagliari. La dirigenza vi dirà tutto sull’argomento. Il futuro del A.C. Monza è adesso, sono 9 gare fondamentali per provare a raggiungere il record di punti rispetto alla passata stagione. Al mio futuro ci pensiamo a fine stagione».

