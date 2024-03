A AD Giuseppe Marotta non riesce la doppietta, ecco l’approfondimento: De Laurentiis chiude l’#intesa

26 Mar 2024, 01:05, Articolo di *Luna Nerazzurra*

La mossa del Napoli che mette fine ai rumors sul possibile doppio #colpo a sorpresa a #ZERO dell’Internazionale. Ecco tutti “tutti gli #approfondimenti L’Internazionale ha già completato metà, se non di più del prossimo calciomercato estivo. Ormai sicuri da diverse settimane gli ingaggi a costo #ZERO di Mehdi Taremi, il Bomber Iraniano, e Piotr Zio Piotr Zielinski. Il bomber iraniano effettuerà le visite … Leggi tutto

