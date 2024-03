90′ per Simic nella sconfitta della Serbia U19 VS la Danimarca

Pubblicità

19:18, 20 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Se i compagni di formazione Zeroli e Bartesaghi gioiscono per la vittoria dell’Italia sulla Scoza, Jan-Carlo Simic non può fare lo stesso: la Serbia U19 ha infatti perso contro la Danimarca in questa prima giornata di qualificazione ai p …

