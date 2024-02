6 (+1) indicazioni dal bilancio dell’Internazionale F.C. sul futuro del club

29 Feb 2024, 20:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Si è tenuta oggi l’assemblea degli azionisti dell’Internazionale, per fare il punto societario sul semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2023. Per l’occasione sono stati presentati anche i risultati finanziari ottenuti dal club nerazzurro in questi mesi.

Di seguito 6 spunti (più 1 riflessione finale) dal documento pubblicato dall’Internazionale, che tracciano la strada anche per il futuro del club:

1) RICAVI CAMPIONATO

L’attuale #CampionatoSerieA ha garantito ai leoni nerazzurri già 78 milioni, che potrebbero arrivare fino a quota 100 milioni in caso di #vittoria* delllo Scudetto. Una cifra potenzialmente più alta dei 90 milioni acquisiti dal Napoli nella scorsa stagione.

2) RICAVI CHAMPIONS LEAGUE

Dalla UEFA sono già garantiti circa 65 milioni di euro per questa Champions. Una cifra che diventerà sicuramente più alta e che potrebbe aumentare ulteriormente in caso di accesso ai quarti di finale o alle fasi successive.

3) RICAVI NUOVA CHAMPIONS LEAGUE

Con la partecipazione alla nuova Champions League, a partire dalla stagione 2024/2025, i ricavi attesi dalla coppa europea dovrebbero aumentare del 30%.

4) RICAVI SPONSOR 2023/2024

I ricavi dagli sponsor sotto #contratto nella stagione 2023/2024 generano un introito di 76 milioni di euro, oltre 23 milioni di euro in più rispetto alla passata stagione. In particolare l’incasso generato da Nike è aumentato di circa il 70%.

5) NUOVI RICAVI SPONSOR

Per la stagione 2024/2025 è già previsto un introito di circa 72 milioni di euro derivante dalle sponsorizzazioni attualmente in essere. Una cifra che potrebbe aumentare ulteriormente con un nuovo main sponsor.

6) PRESTITO

restiti dalla controllante sono stati convertiti in capitale per 51 milioni e 86 milioni tra gennaio 2023 e ottobre 2023.

RIFLESSIONE FINALE

Dai risultati finanziari del semestre in questione emerge un generale aumento dei ricavi del 22%, rispetto allo stesso dell’anno precedente. Un dato che testimonia la bontà del lavoro svolto dalla società nerazzurra in chiave di sostenibilità, con una #grande mano data in#incertezzeamente anche dai risultati sportivi della squadra.