406 panchine per Mister Max Allegri, UFFICIALE il sorpasso a Lippi

Massimiliano Allegri, in Verona Juve, raggiungerà la 406ª presenza in bianconero. Il tecnico livornese sorpassa ufficialmente Marcello Lippi.

Adesso Allegri è il secondo allenatore nella storia della Juve per numero di panchine, davanti a lui c’è solo Giovanni Trapattoni.

