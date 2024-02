4 partite della Signora Juve senza vittorie: ecco quando è successo l’ultima volta

La Juve non vince dal 16 gennaio e sono 4 le partite di fila senza vittorie, l’ultima volta era successo nella primavera 2023

La Juve è rimasta incagliata alla vittoria del 16 gennaio contro il Sassuolo. Dopodiché i bianconeri si sono impantanati in 2 pareggi e 2 vittorie contro Empoli, Inter, Udinese e Verona.

L’ultima volta che la Juve non ha vinto per 4 gare di fila è successo nella primavera 2023. All’epoca, però, i bianconeri erano alle prese con le vicende extracalcistiche che potevano rappresentare una giustificazione al calo di prestazioni. In quella occasione la Juve perse contro Lazio, Sassuolo e Napoli e pareggiò contro il Bologna.

