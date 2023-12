2024 DI FUOCO alle porte: ecco il CALENDARIO dell’Fc Internazionale

L’Inter si appresta a chiudere il suo 2023 con la gara in trasferta contro il Genoa. Tuttavia, i nerazzurri non avranno troppo tempo per guardarsi indietro, perché alle porte c’è già un 2024 pieno di impegni fondamentali.

A partire dall’ultima gara del girone d’andata, passando per la Supercoppa Italiana, primo trofeo stagionale in palio, fino agli ottavi di finale di Champions League, la squadra di Inzaghi avrà un inizio di anno pieno di sfide decisive per il futuro della stagione.

Questo il calendario nel dettaglio fino a marzo:

19ª giornata | sabato 6 gennaio 2024 ore 12:30 INTER-Verona

20ª giornata | sabato 13 gennaio 2024 ore 20:45 Monza-INTER

Semifinale Supercoppa Italiana | venerdì 19 gennaio 2024 ore 20:00 INTER-Lazio

Eventuale Finale Supercoppa Italiana | lunedì 22 gennaio 2024 ore 20:00

22ª giornata | domenica 28 gennaio 2024 ore 20:45 Fiorentina-INTER

23ª giornata | domenica 4 febbraio 2024 ore 20:45 INTER-Juventus

24ª giornata | sabato 10 febbraio 2024 ore 18:00 Roma-INTER

25ª giornata | venerdì 16 febbraio 2024 ore 21:00 INTER-Salernitana

Andata ottavi di finale Champions League | martedì 20 febbraio 2024 ore 21:00 INTER-Atletico Madrid

26ª giornata | domenica 25 febbraio 2024 ore 18:00 Lecce-INTER

21ª giornata | mercoledì 28 febbraio 2024 ore 20:45 INTER-Atalanta

27ª giornata | lunedì 4 marzo 2024 ore 20:45 INTER-Genoa